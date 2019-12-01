CDMX registra participación récord en Simulacro Sísmico 2025

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2025.- Con la participación de 8.1 millones de personas y 25 mil 354 inmuebles registrados, la Ciudad de México llevó a cabo el Segundo Simulacro Sísmico Nacional 2025, en el marco del 40 aniversario del sismo de 1985. La jefa del Gobierno, Clara Brugada, calificó la jornada como histórica por la amplia respuesta ciudadana y la coordinación institucional, alcanzando la cifra más alta en la historia de estos ejercicios.

El balance oficial reportó una persona lesionada y tres con crisis nerviosa, ninguna de ellas con necesidad de hospitalización. Desde el C-5, Brugada informó que el 99.06% de los altavoces funcionó correctamente: de los 13 mil 992 postes instalados, la alerta emitió en 13 mil 860 y solo 130 presentaron fallas, principalmente por problemas eléctricos o de conexión.

El simulacro, que se desarrolló con la hipótesis de un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, registró un tiempo promedio de evacuación de 65 segundos, mejorando la organización respecto al ejercicio de abril. En la jornada participaron 75 mil brigadistas, 16 mil 450 policías y sobrevuelos de helicópteros Cóndor, además, de dependencias federales y locales como Sedena, Semar, CFE y Protección Civil.

Brugada anunció que en 2026 se realizarán tres simulacros (el 28 de enero a finales de mayo y el 19 de septiembre) y adelantó la instalación de 300 altavoces adicionales para fortalecer la cobertura del sistema. “Fue un ejercicio exitoso de memoria, organización y solidaridad, valores que fortalecen a la ciudad”, concluyó la mandataria.