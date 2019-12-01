CDMX es la entidad con mayor número de desaparecidos, según informe de ONG

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 07:48:49

Ciudad de México, a 22 de agosto 2025.- La Ciudad de México, es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas en todo el país, de acuerdo con el informe difundido por la organización México Evalúa.

“Para el periodo enero-julio de 2025, con datos al 18 de agosto, la capital reportó mil 306 personas desaparecidas, ocupando el primer lugar nacional (en este delito)”, señala el documento llamado ‘Violencia y pacificación a nivel local’.

Además, el documento señala que el volumen de desapariciones en la capital del país sugiere un “deterioro en las capacidades de las fiscalías y un recrudecimiento del conflicto entre grupos criminales locales y nuevas organizaciones”.

Asimismo, la investigación denotó que 12 de los 32 estados mantienen un balance negativo o muy negativo de la violencia letal.

El informe considera otros indicadores de violencia letal: homicidio doloso; homicidio culposo; feminicidio; otros delitos contra la vida y la integridad corporal, y personas desaparecidas y no localizadas.