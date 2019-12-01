CDMX desplegará más de 40 mil efectivos para el partido México vs Inglaterra

CDMX desplegará más de 40 mil efectivos para el partido México vs Inglaterra
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 07:50:51
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Ciudad de México, a 4 de julio 2026.- El gobierno de la Ciudad de México anunció que desplegará a 40 mil servidores públicos para el partido del domingo 5 de julio entre la Selección Mexicana e Inglaterra.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Bugrada Molina, mencionó que se contempla la participación de “17 mil policías y 24 mil serán servidoras y servidores públicos de protección civil, de bomberos, de atención a emergencias, de salud”, entre otros.

Igualmente indicó que operarán 14 mil elementos de su Administración sobre Paseo de la Reforma, punto de la Ciudad en donde se concentra la mayoría de aficionados.

De ese total, mencionó que “6 mil mil serán policías y 8 mil serán personal de distintas áreas del gobierno”.

Además, detalló que habrá un “fortalecimiento” en los controles de acceso al Ángel de la Independencia.

“Se ha diseñado un perímetro de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia (…) Sabemos que la gente llegará al Ángel desde temprano, una vez que el aforo llegue a su capacidad no se permitirá el acceso de la población a esa zona delimitada”, manifestó.

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