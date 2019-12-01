Carlos Bautista confirma asistencia a marcha de Generación Z; Grecia Quiroz se mantiene al margen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 13:38:29

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre del 2025.- El diputado local en el estado de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, anunció que este sábado 15 de noviembre asistirá a la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México, no como organizador, sino como ciudadano y en respaldo a los jóvenes participantes.

Tafolla llamó a que la movilización se mantenga pacífica y libre de tintes políticos, bajo la reiteración de que su objetivo es acompañar la expresión legítima del pueblo de México.

Por su parte, Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y exesposa de Carlos Manzo, confirmó que no acudirá al evento.

Señaló que el Movimiento del Sombrero no convocó a esta marcha y que continuará su exigencia de justicia desde el ámbito institucional.

El legislador también deslindó al movimiento de cualquier posible acto violento y aseguró que hará lo necesario para que la jornada transcurra en orden, tal como —dijo— lo habría deseado Carlos Manzo.