Carlos Bautista confirma asistencia a marcha de Generación Z; Grecia Quiroz se mantiene al margen

Carlos Bautista confirma asistencia a marcha de Generación Z; Grecia Quiroz se mantiene al margen
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 13:38:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre del 2025.- El diputado local en el estado de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, anunció que este sábado 15 de noviembre asistirá a la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México, no como organizador, sino como ciudadano y en respaldo a los jóvenes participantes.

Tafolla llamó a que la movilización se mantenga pacífica y libre de tintes políticos, bajo la reiteración de que su objetivo es acompañar la expresión legítima del pueblo de México.

Por su parte, Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y exesposa de Carlos Manzo, confirmó que no acudirá al evento.

Señaló que el Movimiento del Sombrero no convocó a esta marcha y que continuará su exigencia de justicia desde el ámbito institucional.

El legislador también deslindó al movimiento de cualquier posible acto violento y aseguró que hará lo necesario para que la jornada transcurra en orden, tal como —dijo— lo habría deseado Carlos Manzo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ayuntamiento de Morelia cancela cobros por arrastre de vehículos recuperados
Vinculan a proceso a dos presuntos huachicoleros en Morelia, Michoacán
Detienen a 5 personas, aseguran armas de fuego y estupefacientes en acciones del Plan Michoacán
Se impacta camión "Nodriza" con tractocamión en la autopista Siglo XXI
Más información de la categoria
Detienen a 5 personas, aseguran armas de fuego y estupefacientes en acciones del Plan Michoacán
Marina despliega mil 700 elementos como parte del Plan Michoacán por la Paz
Bedolla confirma que cuerpos localizados en Capácuaro serían de presuntos implicados en homicidio de Carlos Manzo
¡Se les chispoteó! México se "venga" de Argentina y los elimina del Mundial Sub 17
Comentarios