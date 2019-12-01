Caribe mexicano enfrenta un año sin precedentes por la llegada de sargazo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 21:42:24

Cancún, Quintana Roo, a 20 de octubre de 2026.- El volumen de sargazo que ha llegado a las costas de Quintana Roo durante 2026 superó los registros de años anteriores, con un acumulado de 153 mil toneladas recolectadas, cifra que representa un incremento de 59.3 por ciento respecto a las 96 mil toneladas reportadas durante 2025.

Del total retirado, alrededor de 125 mil toneladas fueron recolectadas en las playas, mientras que otras 28 mil toneladas se recuperaron en mar abierto, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo.

Brandon Mex Martínez, director de Residuos de Manejo Especial de la dependencia, estimó que, si se mantiene el ritmo actual de recolección, al cierre del año podrían alcanzarse aproximadamente 165 mil toneladas.

El funcionario señaló que la presencia de esta macroalga dejó de limitarse a una temporada específica, pues actualmente se registra durante todo el año, aunque se prevé una disminución considerable en noviembre y diciembre.

Por su parte, Esteban Amaro Mauricio, coordinador del Centro de Monitoreo Ambiental y de Sargazo del Estado de Quintana Roo, informó que el arribo del alga comienza a disminuir gradualmente.

De las 140 playas que se mantienen bajo vigilancia, 12 continúan en nivel rojo por presencia excesiva de sargazo. En contraste, 48 presentan niveles bajos, cinco permanecen libres de la macroalga, 28 tienen una acumulación moderada y 47 registran cantidades abundantes.

Para anticipar los recales, las autoridades utilizan imágenes satelitales y herramientas de análisis que permiten estudiar el comportamiento de las corrientes marinas y los vientos, con el objetivo de identificar las zonas que podrían resultar más afectadas.

Ante la magnitud del fenómeno, la Secretaría de Marina mantiene operaciones de recolección en altamar y en las playas, además de implementar barreras de contención y sistemas de monitoreo para reducir la llegada de sargazo al litoral. La estrategia también contempla ampliar la capacidad operativa para atender este problema ambiental que impacta al Caribe mexicano.