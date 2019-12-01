Caravana migrante Génesis 2026 llega a Pijijiapan, Chiapas; avanza a la CDMX

Caravana migrante Génesis 2026 llega a Pijijiapan, Chiapas; avanza a la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 08:54:34
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Ciudad de México, 30 de marzo del 2026.- La caravana migrante Génesis 2026, que salió hace cinco días de Tapachula, Chiapas, llegó la tarde del 29 de marzo al municipio de Pijijiapan, en su camino hacia el norte del país y ahora avanzan con rumbo a la Ciudad de México.

El contingente está integrado por alrededor de 800 migrantes provenientes de Haití, Cuba, Colombia, Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala, quienes buscan llegar a la frontera norte de México en busca de mejores oportunidades y una mayor calidad de vida.

De acuerdo con la organización Madre Tierra, tras los primeros días de caminata los migrantes ya presentan desgaste físico, deshidratación, lesiones de primer grado en los pies e infecciones estomacales, derivadas de las largas jornadas bajo condiciones difíciles.

A pesar de estas complicaciones, los integrantes de la caravana buscan continuar su trayecto; sin embargo, denunciaron que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) detiene a las familias o a los migrantes que se rezagan debido a las lesiones, principalmente en los pies.

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