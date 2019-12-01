Caravana con más de mil migrantes hondureños llega a Chiapas; buscan alcanzar territorio estadounidense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 13:49:14

Tapachula, Chiapas, a 7 de noviembre 2026.- Una caravana compuesta por poco más de mil migrantes llegó a Chiapas, procedente de San Pedro Sula, Honduras, con el objetivo de avanzar hacia Estados Unidos.

Los viajeros arribaron a la ciudad de Suchiate y se dirigieron a la carretera que lleva a Tapachula.

Uno de los extranjeros comentó a medios de comunicación que abandonaron su país porque “la economía está golpeada; la canasta básica y los precios hasta arriba, todo está mal”.

Además, los hondureños solicitaron al Gobierno de México y a la presidenta Claudia Sheinbaum que les permitan transitar el territorio nacional hacia la frontera norte.

Los integrantes de la carava confían en que, para el momento en el que lleguen a los cruces fronterizos, la política migratoria de EEUU sea más indulgente, gracias a la victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedia del pasado 3 de noviembre.