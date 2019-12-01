Captan "restaurante flotante" en Veracruz; era arrastrado por corriente de río Tuxpan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 13:48:15

Tuxpan, Veracruz, a 13 de octubre 2025.- Un usuario de la red social TikTok, captó el momento en el que se puede apreciar cómo la corriente del río Tuxpan, al norte del estado de Veracruz, arrastra un restaurante entero.

En su cuenta @Xanavmo, grabó cómo la estructura comenzó a moverse lentamente hasta que fue completamente llevada por la fuerza del agua.

En la descripción explicó que se trataba del conocido restaurante flotante de Tuxpan, un lugar emblemático para locales y turistas.

Según expertos, le hecho derivó del incremento del caudal del río Tuxpan, consecuencia directa de las fuertes lluvias de los últimos días.

De acuerdo con medios locales, el edificio flotante fue visto desplazándose río abajo y, posteriormente, arribó al Puerto de Veracruz.