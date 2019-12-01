Captan al senador Adán Augusto en un exclusivo resort de Cancún

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2026.- El senador morenista Adán Augusto López fue visto recientemente en un exclusivo complejo turístico de Cancún, lo que generó comentarios en redes sociales debido al alto nivel del lugar en el que se encontraba.

De acuerdo con un video difundido por Político MX, el excoordinador de la bancada de Morena en el Senado acudió junto a su esposa a un restaurante del NIZUC Resort & Spa, un hotel reconocido por sus servicios de lujo y su oferta de hospitalidad de alta gama.

El complejo está ubicado en el kilómetro 21 del Boulevard Kukulcán, el cual presume vistas privilegiadas a los manglares y al Mar Caribe, así como un concepto arquitectónico sobrio enfocado en la privacidad de sus huéspedes y en una experiencia de descanso en un entorno natural.

El resort cuenta con 274 suites con orientación hacia el mar o los manglares, además de un canal de agua natural que refuerza la sensación de aislamiento dentro de uno de los destinos turísticos más concurridos del país.

En cuanto a costos, el sitio oficial del hotel indica que la tarifa por noche inicia en aproximadamente 17 mil 661 pesos mexicanos antes de impuestos para las habitaciones más accesibles, mientras que las opciones de mayor lujo pueden alcanzar precios de hasta 144 mil 644 pesos por noche.