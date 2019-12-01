Captan a senadora suplente de Morena en presunto estado de ebriedad; uso su cargo para evadir alcoholímetro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 14:40:20

Oaxaca, Oaxaca, a 11 de agosto 2025.- La senadora suplente de Morena, por el estado de Oaxaca, Nathaly Viridiana Chávez García, fue exhibida en presunto estado de ebriedad, mientras usaba su cargo para evitar hacer la prueba del alcoholímetro, en la capital del estado que representa.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, la legisladora, quien es suplente de Luisa Cortés, habría asistido a una fiesta con motivo de una primera comunión, en la cual estuvieron presentes varios políticos del partido oficialista.

Aparentemente, Chávez García fue la madrina de uno de los hijos de la diputada local por Morena, Daniela Taurino.

En la videograbación, la senadora aparece en presunto estado inconveniente, mientras asegura que no debe cumplir con la prueba de alcoholímetro porque su puesto le da fuero.

Asimismo, señaló que los elementos de seguridad, ya que, según su apreciación, los legisladores cuentan con restricciones que los protegen.

“Les guste o no les guste, vengamos como vengamos, somos senadores, tenemos fuero, yo soy Senadora… soy suplente, pero soy Senadora. Al fin de cuentas soy Senadora… Tenemos ciertas restricciones, ustedes no pueden revisar vehículos de senadores. Vengamos pesos, no vengamos pesos, no pueden… porque somos senadores”, la legisladora suplente.