Caos en Día de Muertos: casi 4 mil vehículos varados por tomas de casetas en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 10:21:38

Morelia, Mich., a 31 de octubre de 2025.— En pleno arranque de las festividades de Día de Muertos —uno de los periodos turísticos más importantes para Michoacán— miles de viajeros quedaron atrapados en la autopista Maravatío – Zapotlanejo, donde agricultores mantienen tomadas varias plazas de cobro para exigir un “precio justo” para sus granos.

La jornada, que comenzó desde la tarde del jueves y se extendió hasta este viernes, provocó un caos carretero que amenaza con golpear la afluencia turística hacia los principales destinos del estado.

De acuerdo con el Centro SICT Michoacán, la caseta de Zinapécuaro se convirtió en el punto más crítico, con bloqueos totales en ambos sentidos desde las 16:30 horas del jueves. Las filas de vehículos alcanzaron 30 kilómetros en dirección a Zapotlanejo y 22 kilómetros rumbo a Maravatío, dejando casi cuatro mil vehículos varados: exactamente 3,978 unidades atrapadas entre la tensión y la incertidumbre.

En la caseta de Panindícuaro, la circulación fue reabierta a las 03:05 horas del viernes, también bajo modalidad de paso libre, pero con presencia continua de manifestantes. Aunque hacia Zapotlanejo no hubo mayores afectaciones, el cuerpo B —dirección Maravatío— presentó 12 kilómetros de retención durante gran parte del día.

Por su parte, la caseta de Ecuandureo, en el kilómetro 360, se mantuvo con paso libre y presencia de protestantes, sin retenciones, pero en medio del ambiente de presión y vigilancia que domina toda la autopista.

Los agricultores reiteraron que no levantarán las tomas hasta que la Federación y los gobiernos estatales garanticen un esquema de comercialización que les permita vender sus cosechas sin pérdidas.

Mientras tanto, miles de turistas que pretendían llegar a Pátzcuaro, Morelia, Tzintzuntzan y otros destinos emblemáticos del Día de Muertos enfrentan retrasos que, en algunos casos, superaron las tres horas.

Transportistas y viajeros expresaron molestia ante la falta de solución inmediata, mientras que operadores turísticos advierten un impacto directo en reservaciones y en la movilidad hacia las zonas ceremoniales.

La tensión se mantiene y se prevé que las afectaciones continúen si no se logra un acuerdo en las próximas horas.