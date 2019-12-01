Cancelan 237 vuelos en aeropuertos del Pacífico mexicano por situación de inseguridad en el país

Cancelan 237 vuelos en aeropuertos del Pacífico mexicano por situación de inseguridad en el país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 22:53:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalajara, Jalisco, a 22 de febrero de 2026.- Al menos 237 vuelos con origen o destino en los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic fueron cancelados en las últimas horas, en medio de la situación de inseguridad que se vive en la región. Aunque la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) afirmó que “los aeropuertos continúan operando con normalidad”, diversas aerolíneas optaron por suspender sus operaciones de manera preventiva.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), encargado de la operación de tres de estas terminales, aseguró que las instalaciones se mantienen seguras y en funcionamiento. Indicó que los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta están bajo resguardo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que el de Manzanillo cuenta con presencia de la Guardia Nacional. No obstante, subrayó que la cancelación de vuelos fue una decisión tomada por las propias compañías aéreas.

En el caso del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el GAP precisó que no se han presentado incidentes dentro de las instalaciones ni existe riesgo para usuarios o trabajadores. Añadió que el material difundido en redes sociales no corresponde a hechos ocurridos en el interior de las terminales, sino a un ambiente de psicosis entre algunos pasajeros que ha generado percepciones alejadas de la situación real.

Las aerolíneas Volaris, Aeroméxico, VIVA y Mexicana anunciaron la suspensión de sus vuelos en la zona, sumándose a la medida previamente tomada por Air Canada y United Airlines para el aeropuerto de Puerto Vallarta.

De acuerdo con plataformas de monitoreo en tiempo real como Flightradar y FlightAware, la noche del domingo se registraba una actividad aérea reducida en el Pacífico mexicano, con 90 vuelos cancelados hacia Guadalajara en 24 horas, cuatro en Tepic, 137 en Puerto Vallarta y seis en Manzanillo.

Mientras Aeroméxico activó su política de protección a pasajeros, VIVA ofreció cambios de fecha sin costo o reembolso total, en tanto que Mexicana mantuvo sus operaciones conforme al itinerario, solicitando a los viajeros anticipar sus traslados y mantenerse atentos al estatus de sus vuelos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se suman elementos especializados de Marina y helicóptero artillado al operativo en Jiquilpan
Guanajuato registra 74 hechos violentos y 35 detenidos tras jornada de ataques 
Arde Aguililla, Michoacán, cuna del Mencho: Queman banco y vehículos tras confirmarse la muerte del capo
Vinculan a proceso a 3 personas en Zitácuaro, Michoacán, por los delitos de discriminación y lesiones en agravio de una comerciante adulta mayor
Más información de la categoria
Crisis sin control: Zacapu, Michoacán, atrapado entre violencia y opacidad
México bajo asedio: dos tercios del país sufren caos y 250 quemas y bloqueos tras operativo y muerte del “Mencho”
Informa el Gobierno de Michoacán las acciones interinstitucionales de seguridad que se implementaron tras hechos de violencia
México en alerta máxima: Suspenden clases en al menos 10 entidades tras ola de violencia por muerte del Mencho
Comentarios