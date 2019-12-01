Cancelan 237 vuelos en aeropuertos del Pacífico mexicano por situación de inseguridad en el país

Guadalajara, Jalisco, a 22 de febrero de 2026.- Al menos 237 vuelos con origen o destino en los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic fueron cancelados en las últimas horas, en medio de la situación de inseguridad que se vive en la región. Aunque la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) afirmó que “los aeropuertos continúan operando con normalidad”, diversas aerolíneas optaron por suspender sus operaciones de manera preventiva.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), encargado de la operación de tres de estas terminales, aseguró que las instalaciones se mantienen seguras y en funcionamiento. Indicó que los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta están bajo resguardo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que el de Manzanillo cuenta con presencia de la Guardia Nacional. No obstante, subrayó que la cancelación de vuelos fue una decisión tomada por las propias compañías aéreas.

En el caso del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el GAP precisó que no se han presentado incidentes dentro de las instalaciones ni existe riesgo para usuarios o trabajadores. Añadió que el material difundido en redes sociales no corresponde a hechos ocurridos en el interior de las terminales, sino a un ambiente de psicosis entre algunos pasajeros que ha generado percepciones alejadas de la situación real.

Las aerolíneas Volaris, Aeroméxico, VIVA y Mexicana anunciaron la suspensión de sus vuelos en la zona, sumándose a la medida previamente tomada por Air Canada y United Airlines para el aeropuerto de Puerto Vallarta.

De acuerdo con plataformas de monitoreo en tiempo real como Flightradar y FlightAware, la noche del domingo se registraba una actividad aérea reducida en el Pacífico mexicano, con 90 vuelos cancelados hacia Guadalajara en 24 horas, cuatro en Tepic, 137 en Puerto Vallarta y seis en Manzanillo.

Mientras Aeroméxico activó su política de protección a pasajeros, VIVA ofreció cambios de fecha sin costo o reembolso total, en tanto que Mexicana mantuvo sus operaciones conforme al itinerario, solicitando a los viajeros anticipar sus traslados y mantenerse atentos al estatus de sus vuelos.