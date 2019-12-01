Canales de baja presión provocarán lluvias en varios estados

Canales de baja presión provocarán lluvias en varios estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 07:27:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 22 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Además, el frente frío número 23 se mantendráse mantendrá sobre el noreste de México y se disipará durante la tarde.

Pronóstico de lluvias para el 22 de diciembre de 2025:

  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Oaxaca.

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (Mante), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan hieleras con restos humanos en su interior en Culiacán, Sinaloa
Ultiman a cuatro miembros de una familia en Chilapa, Guerrero; habría una policía entre las víctimas
Niño resulta con quemaduras de primer grado al jugar con pirotecnia en Zitácuaro, Michoacán
Profesor universitario es procesado por presunto abuso a una alumna en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Hallan hieleras con restos humanos en su interior en Culiacán, Sinaloa
Justicia de EU aclara retiro de imágenes del caso Epstein: fue por protección a víctimas, no por presiones políticas
Ataque armado en restaurante de la CDMX deja una persona muerta y otra herida
Conductor de pipa, el responsable de la explosión en Iztapalapa: Fiscalía CDMX
Comentarios