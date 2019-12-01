Canales de baja presión provocarán lluvias en varios estados

Ciudad de México, a 22 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Además, el frente frío número 23 se mantendráse mantendrá sobre el noreste de México y se disipará durante la tarde.
Pronóstico de lluvias para el 22 de diciembre de 2025:
Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Oaxaca.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (Mante), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.
Aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes:
De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.