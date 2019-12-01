Canales de baja presión provocarán lluvias en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 07:27:44

Ciudad de México, a 22 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Además, el frente frío número 23 se mantendráse mantendrá sobre el noreste de México y se disipará durante la tarde.

Pronóstico de lluvias para el 22 de diciembre de 2025:

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (Mante), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes: