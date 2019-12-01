Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 11:10:32

Guanajuato, Celaya, a 17 de noviembre 2026.- Tras el anuncio de campesinos a través de redes sociales sobre bloqueo a nivel nacional, alrededor de las 8:00 de la mañana del martes, grupos de trabajadores del campo se preparaban a la orilla de la carretera.

En los puntos donde se observan son en el tramo de la carretera Celaya-Salvatierra a la altura de Sauz Villaseñor, perteneciente a Celaya y Tarimoro.

Hasta el momento esperan algún acuerdo con las autoridades para retirarse o comenzar con el bloqueo.

Manifiestan que el gobierno no ha respetado los acuerdos en la compra del maíz y sorgo desde el 2024.