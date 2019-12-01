Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 10:48:04

Ciudad de México, a 17 de noviembre 2026.- Integrantes de la Confederación Agropecuaria de México (Coagromex) bloquean carreteras en al menos cinco estados.

Según el grupo inconforme, la movilización se debe al incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

“Los productores otorgaron un voto de confianza, sin embargo, sus peticiones siguen sin recibir una respuesta efectiva”, acusó el representante de los manifestantes.

En ese sentido, indicó que su grupo exige que se cumplan las siguientes ocho peticiones:

Garantizar un apoyo directo que asegure la rentabilidad del productor de maíz.

Cubrir los pagos pendientes del trigo correspondientes al ciclo O-1 24-25.

Cubrir los pagos pendientes del maíz correspondientes al ciclo P-V 2026.

Aplicar el seguro agrícola en las zonas siniestradas.

Aplicar la retroactividad de la cuota energética.

Eliminar los lineamientos que impiden la inscripción al PEUA 2027 o generar los mecanismos para cumplirlos.

Asegurar que los productores de las organizaciones participantes tengan acceso al programa de precio justo para el trigo y el maíz.

Incluir el maíz amarillo no transgénico para consumo humano en los esquemas de apoyo de la Secretaría.

Se prevé que se mantengan los bloqueos en 25 puntos de Guanajuato, Querétaro, Michoacán Campeche y Jalisco.