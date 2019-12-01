Calificadores mejoraron evaluación de Pemex por manejo "creativo " de la deuda: Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 12:55:36

Cuernavaca, Morelos, a 8 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que las empresas calificadoras mejoraron las evaluaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), gracias al manejo “creativo” de la deuda por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En conferencia de prensa desde Cuernavaca, Morelos, la mandataria mexicana comentó que a partir del 2026 se diseñarán mecanismos para que la empresa productora propiedad del Estado garantice liquidar los adeudos que tiene con algunos de sus proveedores.

De igual forma, la jefa del Ejecutivo federal mencionó que en el diseño de operaciones de la empresa que realizó Pemex con Hacienda no solo se planeó el pago de la deuda sino también la programación de inversiones.

Además, la presidenta Sheinbaum consideró que la petrolera estatal trabaja muy bien, y esto se refleja en la evaluación positiva que está teniendo entre las empresas calificadoras.