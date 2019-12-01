“Calienta motores” la cuarta edición de la Expo Automóviles del Mundo en la UAG

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 11:51:29

Guadalajara, Jalisco, 29 de agosto del 2025.- Consolidada como la exhibición automotriz más importante del occidente y norte del País, se anunció oficialmente la cuarta edición de la Expo Automóviles del Mundo, organizada por el Club Automóvil Antiguo de Jalisco, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), que será sede del evento, y con la Productora Impulmax como empresa promotora.

El evento se llevará a cabo los próximos 8 y 9 de noviembre de 2025 en las áreas verdes frente al Estadio 3 de Marzo de la UAG, un espacio que se transformará en un recorrido histórico sobre ruedas con más de 600 vehículos en exhibición, entre modelos históricos, clásicos, exóticos, deportivos y contemporáneos.

“Este año contaremos con la participación de poco más de 600 autos que contribuirán a convertir este evento en un auténtico museo de historia”, señaló, Carlos César Torres, presidente del Club Automóvil Antiguo de Jalisco.

En tanto que Francisco Name Sierra, organizador del evento y presidente de la casa productora Impulmax, expuso que la Expo Automóviles del Mundo nació con el objetivo de rescatar, preservar y difundir el legado automotriz, convirtiéndose en una cita imperdible para coleccionistas, familias, estudiantes, apasionados de los autos y público en general.

“Bajo su lema: ­­Contemplar el pasado para entender el presente e imaginar el futuro, esta edición busca no solo exhibir automóviles, sino también fomentar la reflexión sobre la evolución de la movilidad y su impacto en la cultura y la vida moderna”, destacó Name.

El desayuno-conferencia de prensa en el Hotel Camino Real Guadalajara, fue encabezado por Francisco Name Sierra, Presidente de Productora Impulmax; Lic. Antonio Leaño Reyes, Rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara; Karina Pérez, Secretaria Técnica de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco; Carlos César Torres; Presidente del Club Automóvil Antiguo de Jalisco; Ing. José Antonio Barriga, Tesorero del Club Automóvil Antiguo de Jalisco; y Diego Castellanos, Director de Turismo y Centro Histórico del Municipio de Zapopan, Jalisco.

Además de la exhibición, la exposición contará con un programa de actividades culturales y educativas como:

Conferencias y charlas especializadas sobre historia automotriz, tendencias de movilidad y restauración de vehículos.

Espacios gastronómicos y de convivencia familiar, con oferta local e internacional.

Activaciones musicales y artísticas en vivo, para complementar la experiencia.

Subastas y concursos que pondrán a prueba la pasión y conocimiento de los coleccionistas.

Un homenaje especial a modelos emblemáticos que han marcado diferentes épocas de la historia del automóvil.

En su tercera edición, celebrada en 2024, el evento reunió a 12 mil asistentes y exhibió alrededor de 400 autos de colección, lo que representó un crecimiento significativo y consolidó a la Expo como un referente nacional en exhibiciones de este tipo.

Para 2025, el evento proyecta un crecimiento sobresaliente, con la expectativa de recibir a 20 mil visitantes y exhibir más de 600 vehículos, además de ampliar la participación de clubes automotrices, universidades y asociaciones culturales que enriquecerán la experiencia.

“La IV Expo Automóviles del Mundo 2025 será, una vez más, un punto de encuentro entre el pasado, presente y futuro de la movilidad, reafirmando que la historia también se escribe sobre ruedas”, puntualizó Francisco Name Sierra.