Cae presunto operador financiero de grupo delictivo en Yucatán; aseguran bienes por más de 145 millones de pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 08:17:56

Yucatán, 19 de julio de 2026.- Como resultado de labores de inteligencia e investigación, autoridades federales ejecutaron cuatro órdenes de cateo en distintos puntos de Yucatán, donde fue detenido Justo Aurelio “N”, identificado como presunto operador logístico y financiero de un grupo delictivo.

El operativo fue realizado de manera coordinada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron 15 vehículos de alta gama, además de diversos bienes cuyo valor conjunto supera los 145 millones de pesos.

De acuerdo con la información oficial, estas acciones forman parte de la estrategia para debilitar las capacidades operativas y financieras de las organizaciones delictivas que operan en el país.

Las autoridades federales señalaron que continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar el alcance de las operaciones atribuidas al detenido y reiteraron que las acciones coordinadas buscan fortalecer la paz y la seguridad de las familias mexicanas.

Cabe señalar que Justo Aurelio “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.