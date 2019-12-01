Buscan a maestra de preescolar de Acámbaro, Guanajuato, desaparecida en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 08:37:35

Álvaro Obregón, Michoacán, 19 de septiembre de 2025.- Autoridades del estado de Michoacán emitieron una Alerta Alba para dar con el paradero de Abril Zamora Ruiz, de 35 años, maestra de preescolar en la comunidad Agua Caliente, del municipio de Acámbaro, Guanajuato, quien fue reportada como desaparecida en el municipio de Álvaro Obregón.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Abril es de complexión delgada, mide 1.53 metros, tiene cabello ondulado, corto y castaño, además de ojos pequeños de color café. Al momento de su desaparición vestía blusa con lentejuelas verdes y pantalón de mezclilla azul marino.

Su familia informó que la docente conducía un automóvil sedán gris con placas PMH303D cuando fue vista por última vez la madrugada del 17 de septiembre de 2025, alrededor de la 01:16 horas; desde entonces no se sabe nada de ella.

Padres de familia y vecinos de Agua Caliente han difundido la búsqueda en redes sociales, sin que hayan tenido éxito hasta el momento.