Buscan la COFEPRIS y la SSPC prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud de la población con acuerdo de colaboración

Ciudead de México, a 26 de marzo de 2026.- Con el objetivo de reforzar la protección de la salud pública frente a prácticas engañosas en internet, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) formalizaron un acuerdo de colaboración que permitirá intensificar la vigilancia sobre productos y servicios promocionados en entornos digitales.

El convenio fue suscrito por Víctor Hugo Borja Aburto, titular de COFEPRIS, e Israel Agüero Alegría, responsable de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPC. Este instrumento establece mecanismos para el intercambio constante de información, así como la coordinación de acciones orientadas a detectar y frenar la publicidad engañosa que represente riesgos sanitarios.

A través de este esquema, ambas instituciones implementarán un sistema permanente de monitoreo en internet, que permitirá identificar productos o servicios que incumplan la normativa en materia de salud. Además, se contempla el desarrollo de estrategias conjuntas basadas en capacitación, comunicación directa y procesos más ágiles para compartir información, en apego a la legislación vigente en transparencia.

Las autoridades también acordaron realizar reuniones periódicas para dar seguimiento a los avances derivados de esta colaboración, así como mejorar los procesos de coordinación interinstitucional. En este sentido, se destacó que la SSPC, bajo la dirección de Omar García Harfuch, mantiene una colaboración constante con las policías cibernéticas estatales para fortalecer la atención en temas de seguridad digital.

Como parte de los compromisos, COFEPRIS notificará de manera inmediata a la SSPC sobre posibles incumplimientos sanitarios detectados, proporcionando la información necesaria para la intervención correspondiente. Estas Bases de Colaboración entrarán en vigor el 27 de marzo de 2026 y tendrán vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030.

Con esta alianza, se busca consolidar una respuesta más eficaz frente a las irregularidades en línea, priorizando la protección de la salud y la seguridad de la población ante el creciente uso de plataformas digitales.