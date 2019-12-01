Buque zarpa hacia BCS para entregar despensas a damnificados de 'Polo'

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 13:49:10

Mazatlán, Sinaloa, a 30 de septiembre 2026.- El buque “Isla Tiburón”, de la flota de Apoyo Logístico de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), zarpó de la Cuarta Región Naval, en Mazatlán, Sinaloa con destino a La Paz, Baja California Sur.

De acuerdo con información oficial, en el navío transportan 600 despensas y 4 mil 912 litros de agua embotellada para brindar ayuda a la población afectada por el paso del huracán ‘Polo’ en la entidad.

Igualmente, la Marina informó que se realizó el embarque en el Buque Multipropósito Zapoteco de mil 400 despensas y 11 mil 88 litros de agua embotellada, víveres que también serán trasladados a ese estado.

Además, en un comunicado oficial se mencionó que en BCS se desplegaron 115 elementos y material de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) y de Infantería de Marina para brindar apoyo inmediato y resguardo a la población afectada.

Los uniformados contarán con apoyo de dos vehículos Unimog, seis comandos, 27 pick up, seis redilas, tres ambulancias, seis volteos, dos retroexcavadoras y dos pipas de agua.