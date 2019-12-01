Bomberos de Tacámbaro, Michoacán, sofocan incendio de un vehículo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 12:11:56

Tacámbaro, Michoacán, 31 de agosto del 2025.- Elementos del cuerpo de Bomberos del municipio de Tacámbaro, Michoacán, atendieron el incendio de un vehículo el cual ardió debido a una falla mecánica, hecho que sólo dejó daños materiales.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la carretera Tacámbaro-El Gigante, se estaba quemando un vehículo.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes sofocaron la conflagración del automóvil.

Es de mencionar que el siniestro, que sólo dejó daños materiales, se debió a una falla mecánica.