Bloqueos carreteros provocan desabasto de gas, gasolina y leche en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 11:33:10

Morelia, Michoacán, 31 de octubre del 2025.- El impacto de los bloqueos carreteros en Michoacán comienza a sentirse con fuerza. En las últimas horas se ha reportado escasez de gas LP en Zitácuaro, Morelia y Pátzcuaro, además de falta de gasolina en varias estaciones del estado.

En Morelia, algunas sucursales de LICONSA informaron que se quedaron sin suministro de leche, lo que afecta a cientos de familias de bajos recursos que dependen de dicho apoyo alimenticio.

Las afectaciones derivan del cierre parcial de autopistas y caminos por parte de productores del campo, lo que ha frenado el transporte de combustible, gas y productos básicos.

La situación ha generado preocupación entre automovilistas, comerciantes y familias que temen que el desabasto empeore en los próximos días, además de que miles de coches se encuentran varados al no poder avanzar a su destino.

Largas filas se registraron en gasolineras de la capital michoacana, mientras que en Zitácuaro y Pátzcuaro las distribuidoras de gas advirtieron que sus inventarios están por agotarse y no hay una fecha precisa para reanudar el suministro.

Cabe destacar que el problema surge justo antes del fin de semana largo, cuando se espera un alto flujo de visitantes hacia y desde la entidad por las festividades de Día de Muertos.