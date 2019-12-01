Bloqueo de agricultores en la carretera Morelia-Zinapécuaro cumple 24 horas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 13:17:11

Ciudad de México, a 28 de agosto 2025.- El bloqueo que agricultores michoacanos colocaron en la carretera Morelia-Zinapécuaro cumplió 24 horas.

En ese sentido, el secretario del Movimiento Amigos por el Campo, José Pavel Guerrero, adelantó que “se van a mantener los bloqueos”, a menos que el gobierno federal cumpla su solicitud de pagar 7 mil 200 pesos por cada tonelada de maíz.

Sin embargo, señaló que en el estado de Michoacán, existe la apertura para liberar la circulación vial, después de que cientos de automovilistas y transportistas se quedaran varados.

En entrevista para el medio Radio Fórmula, el representante agricultor detalló que el precio del grano de maíz se compone principalmente de factores internacionales y que el actual precio de 5 mil pesos no es suficiente.

De igual forma, acusó que el Gobierno de México no tuvo la voluntad de presionar a la industria y que el precio ofrecido no ayuda a cubrir los costos de producción.

Cabe señalar que, en la previa, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), anunció que había llegado a un acuerdo con los campesinos de Jalisco, Michoacán y Guerrero, para pagar 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz blanco, situación que José Pavel Guerrero negó.

“Ninguno de los productores firmó nada y tampoco los representantes de los gobiernos estatales”, aclaró.