Blindan Centro Histórico de la CDMX ante megamarcha de la CNTE

Ciudad de México, a 18 de marzo 2026.- Las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México amanencieron blindadas con vallas metálicas y una fuerte presencia policial, ante las movilizaciones que encabezarán integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Desde tempranas horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) instalaron vallas metálicas y desplegaron un operativo de seguridad en las inmediaciones de Palacio Nacional, el Zócalo y las principales vialidades del primer cuadro de la capital del país, con el objetivo de resguardar edificios públicos y controlar la circulación ante la llegada de manifestantes.

Cabe señalar que, como parte de de la jornada de protesta, integrantes de la CNTE se alistan para iniciar una megamarcha, en punto de las 9:00 horas, la cual partirá del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo, donde prevén instalar un plantón que se mantendrá durante 72 horas.

El magisterio exige la abrogación total de la reforma educativa, así como la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, demandas que han reiterado en diversas movilizaciones realizadas en la capital del país.