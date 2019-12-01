Bedolla estuvo presente en reunión de Gabinete de Seguridad, informa Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 12:20:16
Ciudad de México, a 5 de noviembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla estuvo presente en la reunión del Gabinete de Seguridad federal del 5 de noviembre, previo al inicio de la conferencia de prensa.

Según la mandataria mexicana, en el encuentro su administración y el Gobierno estatal abordaron temas específicos relacionados con las estrategias para la seguridad en el estado.

Además, la jefa del Ejecutivo federal especificó que otro de los temas principales fue la estructuración del plan para la paz, el cual fue propuesto tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Detalló que el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” se basará en tres ejes centrales: Seguridad y justicia; Desarrollo económico con justicia y Educación y cultura para la paz.

Por otra parte, la gobernante adelantó que el gobernador se reunirá con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.

