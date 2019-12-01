Bajas temperaturas continúan afectando el norte del país

Ciudad de México, a 10 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que un chorro subtropical generará ambiente frío a muy frío, vientos fuertes, lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte del territorio nacional, así como lluvias puntuales fuertes en Chihuahua.
Igualmente, se mantendrán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango, durante la mañana.
Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, originará chubascos en Oaxaca, así como lluvias aisladas en Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.
Pronóstico de lluvias para el 10 de febrero de 2026:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila y Oaxaca.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.
- Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).
- De 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes:
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Baja California.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.