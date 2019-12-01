Bajas temperaturas continúan afectando el norte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 07:14:08

Ciudad de México, a 10 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que un chorro subtropical generará ambiente frío a muy frío, vientos fuertes, lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte del territorio nacional, así como lluvias puntuales fuertes en Chihuahua.

Igualmente, se mantendrán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango, durante la mañana.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, originará chubascos en Oaxaca, así como lluvias aisladas en Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Pronóstico de lluvias para el 10 de febrero de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua.

: Chihuahua. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila y Oaxaca.

: Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

: Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

: Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste). De 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes: