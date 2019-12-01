Tragedia en León: muere niño de dos años tras ser atropellado por su tío en la Central de Abastos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 08:29:22

León, Guanajuato, 10 de febrero del 2026.- Un menor de aproximadamente dos años de edad perdió la vida la mañana de este lunes luego de ser atropellado por una camioneta en las inmediaciones de la Central de Abastos, en la ciudad de León, Guanajuato.

El incidente ocurrió alrededor de las 06:00 horas, en el cruce de las calles Macheteros y Andenes, en la colonia Fracciones de Santa Lucía, tras un reporte recibido por el sistema de emergencias 911.

Información preliminar indica que el niño, identificado únicamente con la inicial “J”, se encontraba en una zona de carga y descarga de un negocio dedicado a la comercialización de frutas y verduras, cuando fue alcanzado por una camioneta que inició su desplazamiento.

Imágenes captadas por cámaras de videovigilancia que posteriormente circularon en redes sociales muestran al menor cerca del vehículo momentos antes del accidente. El conductor avanzó sin percatarse de su presencia y lo embistió de manera accidental.

Tras lo ocurrido, el conductor descendió del vehículo y solicitó apoyo de inmediato. Testigos alertaron a los cuerpos de emergencia; sin embargo, paramédicos confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales, debido a la gravedad del impacto.

El conductor de la unidad, identificado como René, de 24 años de edad y presunto familiar del menor, fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación legal.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.