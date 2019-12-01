Momentos de tensión en Monterrey: mujer se lanza a carriles centrales y es atropellada en Paseo de los Leones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 08:22:25

Monterrey, Nuevo León, 10 de febrero del 2026.- Momentos de tensión se vivieron en Paseo de los Leones, en Monterrey, luego de que una mujer fuera embestida por un vehículo cuando ingresó de manera repentina a los carriles centrales de esta transitada vialidad.

Testigos señalaron que un elemento de la policía intentó resguardarla y pidió a los conductores disminuir la velocidad mientras se mantenía a distancia. No obstante, la mujer se lanzó de forma inesperada hacia el flujo vehicular.

Un automóvil de color blanco que circulaba a gran velocidad no pudo detenerse a tiempo y la impactó con fuerza, provocando que saliera proyectada varios metros sobre el pavimento.

Tras el atropellamiento, la mujer fue atendida por servicios de emergencia y su estado de salud fue reportado como grave. Las autoridades realizaron el cierre parcial de la vialidad mientras se efectuaban las maniobras de auxilio.