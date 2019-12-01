Bajas temperaturas azotarán gran parte del país

Bajas temperaturas azotarán gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 07:44:12
Ciudad de México, a 12 de enero 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste); y puntuales fuertes en Yucatán.

Además, la masa polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre el centro, oriente y sureste del país, así como evento de “Norte” fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá durante la noche.

Simultáneamente, la segunda tormenta invernal de la temporada, generará ambiente muy frío a gélido; rachas fuertes de viento; lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango; y chubascos en Sonora, Zacatecas y Nuevo León; posible caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, además de lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 12 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 12 de enero de 2026:

Evento de “Norte” de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Evento de “Norte” de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Veracruz (centro y sur) y Tabasco (oeste).

Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango y Puebla.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura: costas de Veracruz y Tabasco, y golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Noventa Grados
