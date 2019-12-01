Azucena Marín busca encabezar la Fiscalía de Michoacán con experiencia anticorrupción y visión humanista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 16:24:37

*La magistrada acudió al Congreso del Estado acompañada por la senadora Celeste Ascencio y diversos compañeros que expresaron su respaldo a su registro.

Morelia, Mich., a 13 de noviembre de 2026.— Con una trayectoria en la administración pública, experiencia en el combate a la corrupción y una propuesta centrada en fortalecer la procuración de justicia, Azucena Marín Correa formalizó el jueves su registro como aspirante a la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La magistrada del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán acudió al Congreso del Estado acompañada por la senadora Celeste Ascencio Ortega, así como por diversos compañeros que manifestaron su respaldo a su participación en el proceso de selección.

Marín Correa destacó que su aspiración responde a la necesidad de combatir la impunidad, fortalecer las instituciones y construir una Fiscalía más cercana a las necesidades de las y los michoacanos.

"Me da más miedo continuar como estamos, eso sí me da miedo", expresó al explicar su decisión de dejar su zona de confort para asumir nuevos retos en beneficio del estado.

Entre sus principales fortalezas destaca su experiencia como titular de la Secretaría de Contraloría de Michoacán y su actual responsabilidad como magistrada anticorrupción, antecedentes que le han permitido conocer el funcionamiento de las instituciones y los mecanismos para enfrentar irregularidades administrativas.

Durante su encuentro con medios de comunicación, planteó la necesidad de impulsar una transformación interna de la Fiscalía, comenzando por dignificar el trabajo de ministerios públicos, investigadores, peritos y personal operativo, mediante mejores herramientas, capacitación y respaldo institucional.

Asimismo, defendió la importancia de que las mujeres ocupen espacios de decisión y sean evaluadas por su preparación, trayectoria y capacidad.

"Es momento de que las mujeres que tenemos el valor y que tenemos los valores asumamos las responsabilidades", afirmó.

También aseguró que, de resultar designada, cumpliría los nueve años establecidos para el cargo, sin utilizar la Fiscalía como plataforma para futuras aspiraciones políticas.

Con una propuesta basada en el humanismo, el fortalecimiento institucional y el combate a la impunidad, Azucena Marín Correa se presenta como una aspirante con experiencia administrativa y jurídica, cuya trayectoria y propuestas serán valoradas por el Poder Legislativo para definir a la próxima persona titular de la Fiscalía de Michoacán.