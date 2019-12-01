Avión militar de EEUU que aterrizó en Toluca tenía autorización, señala gobierno federal

Avión militar de EEUU que aterrizó en Toluca tenía autorización, señala gobierno federal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 08:25:46
Ciudad de México, a 19 de enero 2026.- El gobierno de México aclaró que el avión  Hércules C-130 del Ejército estadounidense que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, contaba con la autorización correspondiente.

Asimismo, a través de un comunicado en su cuenta oficial de X, el Gabinete de Seguridad federal señaló que el vehículo militar está vinculado a “actividades de capacitación“, y no a una operación extraordinaria, como se especuló en redes sociales.

Además, las autoridades explicaron que  las imágenes difundidas en redes sociales sobre un presunto despliegue especial por parte de Fuerzas Armadas estadounidenses obedecen a “protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”.

En ese sentido subrayaron que  este tipo de operaciones forman parte de los mecanismos regulares de cooperación internacional en materia de seguridad y capacitación, los cuales se llevan a cabo con autorización expresa del Estado mexicano.

La aclaración del Gobierno federal se dio luego de que medios locales reportaran que el sábado un avión militar de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca proveniente de la Base de la Fuerza Aérea Dyess.

Noventa Grados
