Avanzan trabajos en la mina Santa Fe para localizar a minero que sigue atrapado, con llegada a la zona donde podría estar

El Rosario, Sinaloa, a 19 de abril de 2026.- Las labores de rescate en la mina Santa Fe se mantienen sin pausa, con el objetivo de abrir paso hacia la zona donde se presume permanece atrapado el último de los trabajadores, luego del accidente ocurrido el pasado 25 de abril.

De acuerdo con la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en reforzar y estabilizar el área donde se encuentra un tapón que bloquea el acceso a la galería principal. Esta intervención es clave para permitir el ingreso del Batallón de Atención de Emergencia (BAE) de la Defensa Nacional y avanzar en la búsqueda del minero.

La funcionaria explicó que los trabajos se realizan en el sector sur del yacimiento, a una profundidad de 118 metros. Recordó que los tres obreros previamente localizados, uno de ellos sin vida, fueron encontrados a una distancia de 300 metros, por lo que actualmente los rescatistas se encuentran a mitad del trayecto hacia el punto donde se estima podría hallarse Isidro Beltrán.

Indicó que el avance contempla la apertura de aproximadamente 60 metros de galería en condiciones favorables, además de la posible creación de una “ventanita” que facilite el acceso del equipo especializado. De mantenerse el ritmo de trabajo, no se descarta que en las próximas horas los elementos del BAE puedan ingresar para recorrer el interior de la mina, ubicada en la comunidad de El Chele, en la sierra del municipio de Rosario.

Velázquez Alzúa detalló también que se reconstruyó la ruta que habría seguido el minero minutos después del incidente. Según los registros, ocho minutos después del accidente habría llegado al punto donde habitualmente dejaba su vehículo para iniciar labores de supervisión; sin embargo, ese trayecto ya fue inspeccionado sin resultados positivos.

A pesar de que aún resta un tramo importante por explorar en la galería, las autoridades mantienen expectativas de avances significativos en los próximos dos días. En estas tareas participan de manera coordinada elementos de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Comisión Federal de Electricidad, Protección Civil de Sinaloa y personal de la empresa minera, quienes trabajan de forma ininterrumpida en la remoción de escombros y supervisión de la zona para facilitar el acceso seguro.