Avanzan investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo: García Harfuch

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 08:35:07

Cuernavaca, Morelos, 8 de enero del 2026.- Las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo registran avances, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desde Cuernavaca.

El funcionario reiteró que, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán y el Gabinete de Seguridad, fueron detenidos integrantes del grupo criminal presuntamente vinculado al ataque.

Entre los identificados se encuentran Víctor Manuel “N”, Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, este último señalado como el probable autor material del homicidio.

Asimismo, García Harfuch destacó que en un operativo interinstitucional realizado el 24 de diciembre fue capturado Alejandro “N”, considerado generador de violencia y relacionado con homicidios, extorsión y narcomenudeo, quien también podría estar relacionado al homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer completamente los hechos y deslindar responsabilidades.