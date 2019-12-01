Avanza en Diputados reforma contra la piratería; oposición alerta por riesgos a la libertad de expresión

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2026.- La posibilidad de que una reforma contra la piratería tenga repercusiones en la sátira política y los contenidos difundidos en redes sociales volvió a generar diferencias en la Cámara de Diputados, luego de que la Comisión de Justicia aprobara modificaciones legales que contemplan penas de hasta 10 años de prisión para determinadas conductas relacionadas con la comercialización de productos ilegales.

El dictamen, conocido popularmente como “Ley Antimemes”, recibió 23 votos a favor de Morena y sus aliados, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sumaron 10 sufragios en contra. La minuta fue avalada sin modificaciones y quedó pendiente de discusión en el pleno de San Lázaro.

Uno de los puntos más controvertidos es la sanción por utilizar logotipos, documentos o elementos gráficos de instituciones públicas con fines comerciales para engañar a la población y cometer algún ilícito. Para esta conducta se plantean penas de uno a cinco años de cárcel, además de multas económicas.

Legisladores de oposición advirtieron que la redacción de la reforma podría prestarse a interpretaciones que afecten la publicación de memes, caricaturas, parodias y contenidos críticos hacia el gobierno. También señalaron que la falta de una protección explícita para estas expresiones podría propiciar autocensura entre periodistas y creadores de contenido.

En contraste, representantes de Morena y del Partido del Trabajo defendieron la propuesta al asegurar que su objetivo no es perseguir el humor político, sino combatir la piratería, la suplantación de identidad y el uso fraudulento de símbolos oficiales para hacer pasar comunicaciones o plataformas falsas como auténticas.

Además de las disposiciones relacionadas con la propiedad industrial, la comisión aprobó otra reforma para sancionar el fraude cometido mediante herramientas electrónicas y digitales. Esta medida contempla incrementar las penas hasta en una tercera parte cuando las víctimas sean personas adultas mayores o integrantes de comunidades indígenas y afromexicanas.

Ambas minutas fueron turnadas a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo, por lo que la discusión en el pleno será determinante para conocer el rumbo de las modificaciones legales.