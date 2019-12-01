Avalan reforma que prohíbe venta de energizantes a menores; multas de hasta 280 mil pesos

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2025.- La Cámara de Diputados aprobó este martes, con 401 votos a favor y ninguno en contra, la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta de bebidas energizantes a menores de 18 años de edad. El dictamen, impulsado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, modifica los artículos 215, 216 y 419, e incluye sanciones económicas de hasta 280 mil pesos para quienes incumplan la disposición.

Monreal explicó que la iniciativa busca atender los riesgos que estas bebidas representan para los jóvenes, ya que contienen altos niveles de cafeína, azúcares y otros estimulantes que pueden ocasionar ansiedad, problemas cardíacos y daños a la salud mental. La reforma también faculta a la Secretaría de Salud para definir qué sustancias y combinaciones deben considerarse como energizantes.

Durante la votación, legisladores de todos los partidos respaldaron la medida. Destacaron que la prohibición que la prohibición permitirá prevenir enfermedades como hipertensión y diabetes, así como evitar el consumo riesgoso de estas bebidas en combinación con alcohol. Representantes del PAN, PRI y Morena coincidieron en que se trata de una medida preventiva que protege el bienestar físico y emocional de niñas, niños y adolescentes.

El dictamen ahora será turnado el Senado para su análisis y eventual aprobación. Monreal agradeció la unanimidad de los grupos parlamentarios y afirmó que con esta medida México se acerca a estándares internacionales en materia de salud pública, priorizando la protección de los menores frente a interés comerciales.