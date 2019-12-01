Avalan reforma que prohíbe venta de energizantes a menores; multas de hasta 280 mil pesos

Avalan reforma que prohíbe venta de energizantes a menores; multas de hasta 280 mil pesos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 16:23:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2025.- La Cámara de Diputados aprobó este martes, con 401 votos a favor y ninguno en contra, la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta de bebidas energizantes a menores de 18 años de edad. El dictamen, impulsado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, modifica los artículos 215, 216 y 419, e incluye sanciones económicas de hasta 280 mil pesos para quienes incumplan la disposición.

Monreal explicó que la iniciativa busca atender los riesgos que estas bebidas representan para los jóvenes, ya que contienen altos niveles de cafeína, azúcares y otros estimulantes que pueden ocasionar ansiedad, problemas cardíacos y daños a la salud mental. La reforma también faculta a la Secretaría de Salud para definir qué sustancias y combinaciones deben considerarse como energizantes.

Durante la votación, legisladores de todos los partidos respaldaron la medida. Destacaron que la prohibición que la prohibición permitirá prevenir enfermedades como hipertensión y diabetes, así como evitar el consumo riesgoso de estas bebidas en combinación con alcohol. Representantes del PAN, PRI y Morena coincidieron en que se trata de una medida preventiva que protege el bienestar físico y emocional de niñas, niños y adolescentes.

El dictamen ahora será turnado el Senado para su análisis y eventual aprobación. Monreal agradeció la unanimidad de los grupos parlamentarios y afirmó que con esta medida México se acerca a estándares internacionales en materia de salud pública, priorizando la protección de los menores frente a interés comerciales.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan a hombre sin vida en una choza de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Aparece “Lord Volumen”: Hombre se viraliza tras agredir a banda de rock en Irapuato, Guanajuato
Ultiman a tiros a una mujer en la colonia Primero de Mayo de Zamora, Michoacán 
Detienen a hombre armado en estación del Metro de CDMX; sería trabajador de dependencia militar
Más información de la categoria
De lavar dinero para el crimen a celebrar el cumpleaños de Morelos: Este ha sido el recorrido de La Dinastía de Tuzantla
EEUU despliega submarinos nucleares cerca de Rusia por “amenaza reciente”, anuncia Trump
Morelia, antes Valladolid, celebra 260 años del natalicio de José María Morelos y Pavón
Organización NiUnoMás denuncia impunidad: Poder Judicial de Michoacán libera a responsables del asesinato del periodista Armando Linares
Comentarios