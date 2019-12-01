Avalan "Ley Antimemes" entre acusaciones de censura y enfrentamientos políticos

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2026.- La discusión sobre los límites de la libertad de expresión y la protección de los derechos de autor volvió a generar tensiones en la Cámara de Diputados, donde la llamada “Ley Antimemes” avanzó entre reclamos de la oposición y la defensa de Morena y sus aliados, que rechazan que la reforma tenga como propósito silenciar las críticas al gobierno.

La iniciativa, aprobada por la mayoría legislativa, contempla modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para sancionar el uso indebido de logotipos e identidad gráfica de instituciones públicas cuando se utilicen con fines de engaño o para cometer delitos.

De acuerdo con lo expuesto durante la discusión, las conductas relacionadas con el uso fraudulento de símbolos oficiales podrían castigarse con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la redacción de la reforma podría prestarse a interpretaciones que afecten la publicación de memes, caricaturas, parodias y contenidos periodísticos.

En contraste, representantes de Morena y del Partido del Trabajo sostuvieron que el objetivo es combatir la piratería, el fraude digital y la suplantación de identidad, así como proteger los derechos de autores y creadores, por lo que negaron que la medida esté dirigida contra las expresiones satíricas o la crítica política.

El debate también estuvo marcado por los señalamientos entre las bancadas del PRI y Movimiento Ciudadano, en medio de una confrontación que elevó la tensión en San Lázaro. Las diferencias entre ambos partidos se sumaron a la polémica legislativa y desplazaron parte de la discusión hacia los enfrentamientos políticos.

Con el avance de la reforma, las preocupaciones sobre sus posibles alcances se mantienen en el centro del debate público, particularmente por la necesidad de distinguir entre el uso fraudulento de símbolos institucionales y las expresiones humorísticas o críticas que forman parte de la discusión política en redes sociales.