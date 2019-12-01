Autoridades mantienen alerta por riesgos de inundación y deslizamientos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 07:33:52

Ciudad de México, a 14 de julio 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció que mantiene activas las alertas por riesgo de inundación y deslizamiento de tierra, debido al pronóstico de fuertes lluvias.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes, estimadas entre 50 y 75 mm, en regiones específicas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.



Asimismo, se prevén lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en zonas de Nayarit y Guerrero, así como intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, se prevén lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Por lo anterior, la CNPC comentó que por su seguridad, los habitantes asentados en zonas identificadas como de alto riesgo por deslizamiento de laderas e inundaciones deben permanecer atentos y seguir puntualmente las indicaciones de las autoridades locales.

Igualmente, la dependencia federal exhortó a la población a evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejada de postes o estructuras con riesgo de caída y reducir la velocidad al conducir bajo lluvia.