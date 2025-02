Aunque el INAI va a desaparecer, será investigado: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 27 de febrero del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual desparecerá próximamente, no se salvará de ser investigado por la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo afirmó que si hay actos de corrupción en dicho organismo autónomo se establecerán las sanciones correspondientes.

“No están exentos de la revisión de la Secretaría Anticorrupción ni de la Auditoría Superior de la Federación”, declaró.

“Eso no evita que no vayan a ser investigados, a los consejeros del INAI el que ya se vayan no quiere decir que su gestión en el 2023 y en el 2024 no vaya a ser revisada, como en cualquier servidor público, no solo en este caso”, añadió.

“Si se encuentran irregularidades pues la ley establece sanciones administrativas y si son penales pues también se presentan ante el Ministerio Público”, sentenció sobre el tema.