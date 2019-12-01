Aumentará 1.50 pesos el pasaje en la CDMX

Aumentará 1.50 pesos el pasaje en la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 22:53:02
Ciudad de México, a 31 de octubre de 2025.- El personal de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y transportistas de la Ciudad de México, lograron llegar a un acuerdo, con lo que habrá un incremento de un peso con cincuenta centavos en las tarifas del transporte de ruta y corredor.

Dicho aumento, entrará en vigor un día después de que sea publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Asimismo, con la finalidad de ofrecer una mejora en el servicio, se realizarán revisiones continuas de luces, puertas frenos y llantas, además de los dispositivos GPS y botones de auxilio.

También, los transportistas se comprometieron a hacer el retiro de vidrios polarizados, portar en un lugar visible su licencia de conducir tipo c, contar con un seguro de responsabilidad civil, exhibir el número de placa en la cromática de la unidad, así como llevar camisa blanca y pantalón oscuro de uniforme.

 

 

