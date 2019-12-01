Aumenta a 79 cifra de víctimas mortales por lluvias en México; 19 personas continúan desaparecidas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 11:18:44

Ciudad de México, a 23 de octubre 2025.- El número de víctimas mortales derivadas de las lluvias que azotaron gran parte del país, especialmente a cinco estados, hace casi dos semanas aumentó a 79, de acuerdo con información del gobierno de México.

Asimismo, en el micrositio habilitado por la Administración federal para seguir las afectaciones por las lluvias se detalla que en Veracruz se registran 35 muertos, 22 en Hidalgo, 21 en Puebla y en Querétaro un fallecido.

Además, se dio a conocer que 19 personas continúan con estatus de desaparecidas a casi dos semanas de las precipitaciones.

El pasado 22 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó el inicio de la entrega de apoyos por 20 mil para familias damnificadas en cuatro estados, y dijo que el próximo domingo comienza en Hidalgo.

“Hoy inicia en Veracruz, en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí, y el domingo inicia en Hidalgo porque Hidalgo es el estado que todavía tiene más localidades a las que no se ha podido acceder por tierra”, comentó la mandataria mexicana en la previa.