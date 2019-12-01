Aumenta a 20 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 11:24:58

Ciudad de México, a 17 de septiembre 2025.- El número de víctimas mortales derivadas de la explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa aumentó a 20, según informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

El fallecimiento más reciente causado por dicha catástrofe es el de Eduardo Romero Armas de 30 años, quien estaba internado en el Hospital “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, conocido como Magdalena de las Salinas.

Al corte de las 10:00 horas, la dependencia sanitaria reportó que 31 personas continúan internadas en diferentes hospitales de la capital y 33 han sido dadas de alta.

Cabe señalar que el pasado 16 de septiembre perdió la vida Fernando Soto Munguía, de 34 años, quien era el chofer de la pipa que explotó el pasado 10 de septiembre y que dejó un saldo de al menos 94 personas lesionadas.