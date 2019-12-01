Atienden incendio de una camioneta en la colonia Niños Héroes de Querétaro 

Atienden incendio de una camioneta en la colonia Niños Héroes de Querétaro 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 11:06:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 31 de agosto del 2025.- Esta mañana, servicios de emergencias se movilizaron a la colonia Niños Héroes, en donde se reportó el incendio de una camioneta, la cual quedó con importantes daños materiales en la ciudad de Querétaro.

El incendio inició en la zona de la batea, en donde tenía acumulación de basura, eso derivó, que el fuego rápidamente se propagara en el vehículo.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el incendio, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar, los servicios de emergencias, quienes al llegar, sofocaron el incendio, el cual por fortuna no dejó persona heridas.

La zona fue abanderada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin identificar cuerpo localizado en el Parque Querétaro 2000
En Morelia, Michoacán, mediante cateos, asegura la FGE más de mil 500 dosis de estupefaciente y detiene a dos personas
Accidentes en Morelia, Michoacán, dejan tres muertos y tres heridos
Un muerto y tres lesionados tras ataque armado en calles de Monterrey
Más información de la categoria
Se incendian dos camiones en la Terminal del Sur de Morelia, Michoacán
Legisladores de la autodenominada 4T reportan propiedades millonarias y autos de lujo en sus declaraciones patrimoniales que no coinciden con lineamientos austeros
FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr.
Accidentes en Morelia, Michoacán, dejan tres muertos y tres heridos
Comentarios