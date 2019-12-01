Atienden incendio de una camioneta en la colonia Niños Héroes de Querétaro 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 11:06:54

Querétaro, Querétaro, 31 de agosto del 2025.- Esta mañana, servicios de emergencias se movilizaron a la colonia Niños Héroes, en donde se reportó el incendio de una camioneta, la cual quedó con importantes daños materiales en la ciudad de Querétaro.

El incendio inició en la zona de la batea, en donde tenía acumulación de basura, eso derivó, que el fuego rápidamente se propagara en el vehículo.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el incendio, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar, los servicios de emergencias, quienes al llegar, sofocaron el incendio, el cual por fortuna no dejó persona heridas.

La zona fue abanderada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.