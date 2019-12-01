Asociaciones animalistas de Michoacán gritan “¡Ya basta!” al envenenamiento masivo de perros y gatos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 15:25:13

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.– Asociaciones protectoras de animales en Michoacán alzaron la voz con un contundente “¡Ya basta!” tras un nuevo episodio de crueldad ocurrido en el municipio de Paracho, donde más de 20 perros en situación de calle amanecieron envenenados en plena vía pública.

El hecho se registró anoche, cerca de las 11:30 p.m., en la plaza principal de Paracho, municipio gobernado por Salvador Martínez Gutiérrez, lugar que se ha convertido en escenario de un crimen atroz que arrebató la vida a decenas de animales inocentes.

Cuerpos temblorosos, jadeos de agonía y miradas aterradas fueron el reflejo del dolor que padecieron estos seres, reconocidos por la ley como seres sintientes con derecho a vivir libres de maltrato.

Entre las víctimas se encontraban perros comunitarios, perras esterilizadas por colectivos ciudadanos y animales con hogar.

Todos convivían pacíficamente en la plaza, amparados por la comunidad y las normas que protegen su derecho a la vida y a la integridad.

Durante la madrugada, los cuerpos fueron retirados y la plaza limpiada, en lo que organizaciones calificaron como un intento evidente de encubrimiento y de borrar las huellas del delito.

“Este acto no solo es un crimen contra los animales, sino también una afrenta a la conciencia y la dignidad del pueblo de Paracho”, señalaron.

Las asociaciones Promotoras de la Dignidad Animal Paracho y el Comité Animalista de Paracho exigieron al Gobierno municipal y al Gobierno del Estado de Michoacán que identifiquen a los responsables, utilicen las grabaciones de las cámaras municipales y apliquen las sanciones correspondientes conforme a la ley.

“Si las autoridades no actúan con prontitud y transparencia, serán cómplices y ejecutoras morales de este crimen. La impunidad también mata”, subrayaron.

Luisa Quijano Ravell, vocera del Colectivo Rescatistas Independientes de Michoacán, exigió castigos ejemplares para los responsables, con el fin de disuadir futuras agresiones contra animales.

El caso de Paracho se suma a los registrados en Los Reyes, Puruándiro y Tarímbaro —este último considerado foco rojo en materia de crueldad animal—, donde también se han denunciado envenenamientos masivos.

El Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM) hizo un llamado urgente a las autoridades municipales a hacer valer la ley y recordó que el envenenamiento no es una forma válida de controlar la población de perros y gatos callejeros.

Exigieron, en su lugar, campañas de esterilización gratuitas y dirigidos atender a los perros en situación de calle para resolver de fondo esta problemática.