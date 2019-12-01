-->

Asociaciones animalistas de Michoacán gritan “¡Ya basta!” al envenenamiento masivo de perros y gatos

Asociaciones animalistas de Michoacán gritan “¡Ya basta!” al envenenamiento masivo de perros y gatos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 15:25:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.– Asociaciones protectoras de animales en Michoacán alzaron la voz con un contundente “¡Ya basta!” tras un nuevo episodio de crueldad ocurrido en el municipio de Paracho, donde más de 20 perros en situación de calle amanecieron envenenados en plena vía pública.

El hecho se registró anoche, cerca de las 11:30 p.m., en la plaza principal de Paracho, municipio gobernado por Salvador Martínez Gutiérrez, lugar que se ha convertido en escenario de un crimen atroz que arrebató la vida a decenas de animales inocentes. 

Cuerpos temblorosos, jadeos de agonía y miradas aterradas fueron el reflejo del dolor que padecieron estos seres, reconocidos por la ley como seres sintientes con derecho a vivir libres de maltrato.

Entre las víctimas se encontraban perros comunitarios, perras esterilizadas por colectivos ciudadanos y animales con hogar.

 Todos convivían pacíficamente en la plaza, amparados por la comunidad y las normas que protegen su derecho a la vida y a la integridad.

Durante la madrugada, los cuerpos fueron retirados y la plaza limpiada, en lo que organizaciones calificaron como un intento evidente de encubrimiento y de borrar las huellas del delito. 

“Este acto no solo es un crimen contra los animales, sino también una afrenta a la conciencia y la dignidad del pueblo de Paracho”, señalaron.

Las asociaciones Promotoras de la Dignidad Animal Paracho y el Comité Animalista de Paracho exigieron al Gobierno municipal y al Gobierno del Estado de Michoacán que identifiquen a los responsables, utilicen las grabaciones de las cámaras municipales y apliquen las sanciones correspondientes conforme a la ley.

“Si las autoridades no actúan con prontitud y transparencia, serán cómplices y ejecutoras morales de este crimen. La impunidad también mata”, subrayaron.

Luisa Quijano Ravell, vocera del Colectivo Rescatistas Independientes de Michoacán, exigió castigos ejemplares para los responsables, con el fin de disuadir futuras agresiones contra animales.

El caso de Paracho se suma a los registrados en Los Reyes, Puruándiro y Tarímbaro —este último considerado foco rojo en materia de crueldad animal—, donde también se han denunciado envenenamientos masivos.

El Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM) hizo un llamado urgente a las autoridades municipales a hacer valer la ley y recordó que el envenenamiento no es una forma válida de controlar la población de perros y gatos callejeros. 

Exigieron, en su lugar, campañas de esterilización gratuitas y dirigidos atender a los perros en situación de calle para resolver de fondo esta problemática.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a sujeto detenido por viajar en posesión de sustancias ilícitas en Panindícuaro, Michoacán
Golpe millonario en la autopista México – Guadalajara: en atraco en la caseta de Ecuandureo, Michoacán, roban tres camionetas de 2 millones de pesos
Ayuda traicionera: Fingen ayudar a cambiar llanta y terminan robando camioneta en la carretera Pátzcuaro - Uruapan, Michoacán 
Mega operativo en Buenavista, Michoacán: dos muertos en enfrentamiento con las autoridades
Más información de la categoria
Golpe millonario en la autopista México – Guadalajara: en atraco en la caseta de Ecuandureo, Michoacán, roban tres camionetas de 2 millones de pesos
Mega operativo en Buenavista, Michoacán: dos muertos en enfrentamiento con las autoridades
“Muy buen gabinete, buenísimo gabinete, todos y todas”: Claudia Sheinbaum sin quejas de su equipo de trabajo
Hackean base de datos de la Fiscalía de Querétaro 
Comentarios