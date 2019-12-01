Asistirá Sheinbaum a la final de la justa mundialista; fue invitada por Trump

Asistirá Sheinbaum a la final de la justa mundialista; fue invitada por Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 20:53:20
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Solidaridad, Quintana Roo, a 17 de julio de 2026.- La presidenta de México, Claudia Shienbaum Pardo, dio a conocer que sí asistirá a la final del torneo internacional de fútbol que se realizará el próximo domingo en Estados Unidos.

En una breve entrevista que dio este viernes, la mandataria mexicana indicó que recibió la entrevista del presiente Donald Trump.

“Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del mundial. Y tomé la decisión de sí asistir porque pues es una invitación directa del presidente de los Estados Unidos. Va a estar también el primer ministro Carney”, expresó la jefa del Ejecutivo.

Asimismo comento que mañana dará a conocer más detalles de su viaje a través de un video y que tiene previsto regresar a México el lunes por la mañana.

 

Noventa Grados
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