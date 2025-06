Asegura Sheinbaum que no intervendrá en votaciones del presidente de la SCJN

Ciudad de México, a 19 de junio 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó claro que bajo ningún concepto intervendrá en las decisiones del nuevo magistrado presidente de la Suprema Corte de la Nación (SCJN).

“Lo más importante es que no le voy a hablar para orientar ninguna votación”, aseveró la jefa del Ejecutivo federal

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana que los pasados comicios del 1 de junio son para que el Poder Judicial de la Federación (PJF) sea independiente.

“Este cambio que hay en el Poder Judicial no es para que la presidenta tenga poder sobre el Poder Judicial, no luchamos tantos años por la democracia y no hicimos la elección al Poder Judicial, o no la propusimos la elección al Poder Judicial, para que acabáramos dándole instrucciones al Poder Judicial”, agregó la gobernante.

“Nuestro interés es la autonomía del Poder Judicial, que realmente haya un Estado de Derecho en nuestro país, que no ha habido porque hemos tenido una Corte muy corrupta, no todos, pero muchos ministros muy corruptos y jueces y magistrados, entonces lo más importante es que hoy tenemos jueces, magistrados y ministros, y juezas, magistradas y ministras, elegidas por el pueblo y que lo que buscamos es que sean realmente garantes de la justicia en nuestro país”, puntualizó.

Además, consideró que es natural que el pueblo haya votado por perfiles vinculados a la Cuarta Transformación, ya que la oposición se negó por completo a presentar candidatos y llamaron a no votar en dichos comicios.

“No sé si has visto las encuestas de partidos políticos, pues es que resulta que el PAN y el PRI, primero se negaron a participar, o sea, ninguno de la oposición, más allá de que no participaban como partido político, se negaron a presentar candidatos, se negaron, decidieron llamar a no votar, entonces ese es un tema importante”, sostuvo la jefa de Estado.