Asegura la FGR que realizará todas las diligencias ministeriales y periciales necesarias, tras el operativo de fuerzas federales en el que fue abatido “El Mencho”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 17:05:23

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2026.- La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó a través de sus redes sociales que la institución a su cargo llevará a cabo todas las diligencias ministeriales y periciales necesarias tras el operativo de fuerzas federales en el que fue abatido Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto con tres presuntos integrantes de esa organización.

En su mensaje, la funcionaria destacó que “Las acciones del Estado mexicano en Jalisco reafirman el compromiso con la legalidad y la seguridad para la población"

Asimismo, reconoció la actuación del Ejército Mexicano en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, en coordinación con el Gabinete de Seguridad.

Asimismo, subrayó que la respuesta institucional, en apego al marco legal, contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho. “La justicia no es opcional: es un compromiso institucional con México”, puntualizó.