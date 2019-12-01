Asegura Adán Augusto López estar tranquilo y sin preocupaciones ante extradición de Hernán Bermúdez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 08:19:35

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2025.- El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, indicó que se encuentra tranquilo ante la llegada de su exsecretario de seguridad cuando fue gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, a quien se le acusa de ser el presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dijo que no le preocupa la extradición de Hernán “N” y no tiene nada que temer, debido a que asegura que no tiene ningún vínculo con el grupo delictivo, y lo más importante es que se esclarezca la verdad, para quien tenga responsabilidades, pague por sus culpas.

Además, el coordinador de Morena en el Senado, expresó que acudirá a declarar sobre el caso todas las veces que se le solicite y sea necesario, y negó que exista la posibilidad de dejar su cargo.

A pregunta expresa de los medios, el presidente de la Junta de la Coordinación Política de la Cámara Alta, reconoció que tiene una amistad con el empresario Saúl Vera Ochoa, a quien se le relaciona con el llamado muelle huachicolero en Paraíso, Tabasco.

“Saúl Vera es mi amigo, es mi paisano, mi conocido, pero él tendrá sus negocios, ¿verdad? Si tiene alguna responsabilidad, pues tendrá que comparecer ante las autoridades”, declaró.

Asimismo, aseguró que su amistad con Vera inició antes de ser gobernador de Tabasco.

“Yo lo visitaba porque fui su notario, incluso en algunas ocasiones en su domicilio particular, ahí en la colonia Magisterial. Lo acompañé cuando falleció uno de sus hijos, lo ayudé en unos trámites”.