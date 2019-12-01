Arriba manifestación del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo al centro de Morelia

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 13:45:34

Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2026.- Este viernes por la tarde arribó la manifestación del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo al centro de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Durante su paso por la principal avenida de la capital michoacana, golpearon a un trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública, le arrebataron un celular y le golpearon en la espalda, hechos ocurridos a la altura de la calle Cuautla.

Así mismo, en el paso de los contingentes, los integrantes de la FNLS señalaron las diversas carencias por las que dicen, se viven en distintos puntos del país y del estado.

Mientras circulan por el primer cuadro de la ciudad, a inmediaciones de Palacio de Gobierno, demandan a ciudadanos no circular ni en vehículo ni en bicicleta, lo que origina altercados entre los integrantes del FNLS y la población.