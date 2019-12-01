Arriba la presidenta de Honduras a México para sostener reunión con Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 22:09:52

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2025.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, arribó este domingo a México, debido a que sostendrá algunas reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la mandataria hondureña fue reciba por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, acompañado de la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur.

Al aterrizar en el AICM en un vuelo comercial, ella y su comitiva fueron llevados a la Base Aérea Militar No.19 de la Ciudad de México (antes Hangar Presidencial), donde se realizó la bienvenida formal.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que en el encuentro entre las presidentas de México y Honduras fortalecerá la relación bilateral de ambos países, además de que favorecerá la armonía y la cooperación para el desarrollo de la región.