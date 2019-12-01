Arriba la presidenta de Honduras a México para sostener reunión con Claudia Sheinbaum

Arriba la presidenta de Honduras a México para sostener reunión con Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 22:09:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2025.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, arribó este domingo a México, debido a que sostendrá algunas reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la mandataria hondureña fue reciba por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, acompañado de la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur.

Al aterrizar en el AICM en un vuelo comercial, ella y su comitiva fueron llevados a la Base Aérea Militar No.19 de la Ciudad de México (antes Hangar Presidencial), donde se realizó la bienvenida formal.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que en el encuentro entre las presidentas de México y Honduras fortalecerá la relación bilateral de ambos países, además de que favorecerá la armonía y la cooperación para el desarrollo de la región. 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Batalla aérea en Sinaloa: grupo armado lanza drones y militares los neutralizan desde tierra
Vinculan a proceso a joven por quitarle la vida a dos menores de edad en Nuevo León
Confirman identidad de las dos personas que fueron asesinadas en la colonia Reforma de Silao, Guanajuato
Imputan a presuntos responsables del secuestro de un joven, ocurrido en Álvaro Obregón, Michoacán
Más información de la categoria
Helados con sabor a muerte: aseguran 10 kilos de estupefaciente ocultos en un inocente carrito de helados en Michoacán
Vuelve Harfuch a Michoacán esta semana, adelanta Segob
Autopistas tomadas, aduanas cercadas y un país en vilo: el megabloqueo de campesinos y transportistas que amenaza con paralizar México este 24 de noviembre 
Claudia Sheinbaum llama a defender la soberanía de México a 200 años de la Independencia en la Mar
Comentarios